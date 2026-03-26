Inottemperanza all’ordine di demolizione: la sanzione si prescrive in cinque anni

AGEL 26 Marzo 2026, di Redazione

La sezione VII del Tar Campania chiarisce quando scatta l’illecito amministrativo e da quale momento decorre il termine di prescrizione della multa

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Secondo la sentenza n. 1648 del 10 marzo 2026 della sezione VII del Tar Campania, l’illecito amministrativo derivante dalla mancata ottemperanza a un ordine di demolizione si configura come un illecito istantaneo. Questo significa che l’infrazione si considera consumata nel momento in cui scade il termine previsto per adempiere, tipicamente novanta giorni dall’ingiunzione, anche se gli effetti dell’inosservanza si protraggono nel tempo.

Di conseguenza, il termine di prescrizione per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è di cinque anni, come stabilito dall’articolo 28 della legge n. 689 del 1981. La prescrizione inizia a decorrere dalla consumazione dell’illecito e non dalla cessazione dei suoi effetti, distinguendosi così dagli illeciti permanenti.

La pronuncia conferma precedenti decisioni del Tar Campania (n. 861 del 2024) e del Consiglio di Stato (Adunanza plenaria, 11 ottobre 2023, n. 16).

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