Ineleggibilità, la Consulta promuove la legge campana: legittimo il termine ridotto per le dimissioni dei sindaci

La Corte costituzionale ha dichiarato legittima la norma della Regione Campania che modifica i termini per rimuovere la causa di ineleggibilità dei sindaci candidati alle elezioni regionali. Con la sentenza n. 36 depositata il 20 marzo 2026, i giudici hanno respinto le questioni sollevate dal Governo contro la legge regionale n. 6 del 2025.

La disposizione contestata interviene sulla disciplina dell’ineleggibilità a presidente della Regione e a consigliere regionale, che include anche i sindaci dei comuni del territorio. In precedenza, per candidarsi, i sindaci dovevano dimettersi almeno 90 giorni prima della scadenza naturale del consiglio regionale; la nuova norma riduce questo termine a 60 giorni.

Secondo la Corte, non sussiste alcuna violazione dell’articolo 122 della Costituzione, poiché la normativa statale di riferimento non impone un termine minimo per le dimissioni e consente alle Regioni un margine di autonomia nella regolazione della materia.

Esclusa anche la violazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione. La Corte richiama infatti una propria recente decisione (sentenza n. 131 del 2025), con cui aveva bocciato una legge della Regione Puglia che fissava a 180 giorni il termine per le dimissioni, giudicato eccessivo e sproporzionato.

Proprio in quella pronuncia, osservano i giudici, il termine di 60 giorni previsto dalla Campania era stato indicato come parametro di equilibrio e ragionevolezza. Un elemento che ha contribuito a confermare la compatibilità costituzionale della norma oggi esaminata.

In conclusione, la riduzione del termine per le dimissioni è stata ritenuta né irragionevole né sproporzionata, e quindi conforme alla Costituzione.