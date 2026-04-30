Incompatibilità degli incarichi, la Corte dei conti esclude automatismi nella responsabilità erariale

La disciplina degli incarichi esterni dei dipendenti pubblici e le conseguenze delle violazioni delle norme sull’incompatibilità assoluta tornano al centro dell’attenzione della giurisprudenza contabile. Con la sentenza n. 50 del 26 marzo 2026, la Sezione III d’Appello della Corte dei conti interviene sul perimetro applicativo dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 60 del d.P.R. 3/1957, chiarendo i limiti tra illecito amministrativo e responsabilità erariale.

Nel caso esaminato, i giudici contabili hanno escluso la possibilità di estendere in via automatica le conseguenze previste per alcune ipotesi di violazione anche ai casi di incarichi non autorizzabili, censurando un’interpretazione ritenuta eccessivamente estensiva della normativa sanzionatoria.

La Corte ha inoltre ribadito che le fattispecie previste dall’art. 63 del T.U. del pubblico impiego delineano conseguenze tipiche che non implicano di per sé una responsabilità amministrativa risarcitoria. Quest’ultima, infatti, può configurarsi solo se la Procura dimostra concretamente che il dipendente abbia sottratto energie lavorative all’amministrazione, con un effettivo pregiudizio per l’attività d’ufficio e per il rapporto tra prestazione e retribuzione.

Rigettata anche la richiesta della Procura generale di una nuova rimessione della questione all’organo di nomofilachia, ritenuta non necessaria ai sensi dell’art. 117 del codice di giustizia contabile.

Il pronunciamento si inserisce in un orientamento già in parte tracciato dalla giurisprudenza recente, che tende a escludere automatismi nella configurazione del danno erariale in presenza di violazioni formali, richiedendo sempre una prova puntuale del pregiudizio subito dall’amministrazione.