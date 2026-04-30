Incompatibilità degli incarichi, la Corte dei conti esclude automatismi nella responsabilità erariale

Incompatibilità degli incarichi, la Corte dei conti esclude automatismi nella responsabilità erarialeAGEL 30 Aprile 2026, di Redazione
La Sezione III d’Appello ribadisce che la violazione delle norme sull’incompatibilità assoluta non comporta automaticamente responsabilità amministrativa: necessario dimostrare caso per caso il danno e la concreta sottrazione di attività lavorativa.
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