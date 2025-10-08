Incentivi sulle rinnovabili, solo decurtazione tra il 10 e il 50%: bocciata la decadenza

La Sezione II del Consiglio di Stato ha fissato un paletto contro i provvedimenti eccessivi del Gestore (GSE): la legge prevede solo una decurtazione tra il 10 e il 50 per cento, ritenendo la decadenza totale irragionevole e contraria agli obiettivi di Transizione Energetica