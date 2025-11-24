In Trentino arriva “Linda”, l’avatar AI che insegna ai turisti la raccolta differenziata

La Provincia autonoma di Trento, tramite l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA) e Trentino Marketing, ha inaugurato l’iniziativa digitale “Respect Trentino”. Parte della più ampia campagna “Rispetta il Trentino”, l’azione si rivolge agli ospiti e ai turisti con un messaggio chiaro: “Custodiamo insieme la bellezza!”. L’obiettivo è educare i visitatori a ridurre e gestire correttamente i rifiuti prodotti durante il soggiorno, contrastando l’abbandono e promuovendo comportamenti rispettosi dell’ambiente.

Linda, l’IA che guida gli ospiti comune per comune

Il cuore innovativo della campagna è l’introduzione di “Linda”, un avatar generato tramite intelligenza artificiale. Linda ha il compito di offrire consigli pratici e informazioni sulle buone abitudini, facilitando l’approccio responsabile ai rifiuti.

Questa figura si rende necessaria perché in Trentino le regole di raccolta differenziata variano da un Comune all’altro. Per risolvere questa complessità, è stato sviluppato uno strumento digitale e multilingue (italiano, inglese e tedesco) sul sito www.rispettailtrentino.it/ospiti.

Attraverso un sistema interattivo, l’utente seleziona il Comune in cui si trova e accede a informazioni come:

colori dei contenitori e regole della raccolta differenziata;

esempi di cosa conferire e cosa non conferire nelle varie frazioni;

indicazioni della tipologia di alloggio (appartamenti turistici, strutture ricettive, campeggi);

consigli per una gestione sostenibile dei rifiuti;

contatti utili, numeri di telefono, email ed eventuali App disponibili in quel territorio.

Un video dedicato accoglie i turisti, presenta le bellezze del Trentino e sottolinea l’importanza dell’impegno quotidiano nella salvaguardia dell’ambiente.

Il messaggio principale invita a effettuare correttamente la raccolta differenziata, ridurre la produzione di rifiuti, non lasciare tracce del passaggio nella natura.

La diffusione della campagna è resa possibile grazie alla collaborazione tra istituzioni, APT e operatori turistici, ai quali è stato fornito un kit di visibilità composto da:

Poster A3 per uffici, APT e hall delle strutture ricettive;

per uffici, APT e hall delle strutture ricettive; Locandine A4 , declinate per strutture ricettive, seconde case, campeggi e rifugi;

, declinate per strutture ricettive, seconde case, campeggi e rifugi; Infografiche per ospiti e operatori con consigli utili di gestione dei rifiuti;

per ospiti e operatori con consigli utili di gestione dei rifiuti; Inserti A5 e banner digitali per materiali cartacei e comunicazioni promozionali.

Gli operatori potranno stampare, affiggere e distribuire i materiali, diventando punti di supporto attivi della campagna. Questa azione è stata definita grazie a un’analisi preliminare condotta tra febbraio e luglio 2025, che ha coinvolto operatori, APT ed Enti Gestori dei rifiuti, con l’obiettivo di mappare le criticità e sviluppare i materiali di informazione più efficaci. Tra gli strumenti principali:

il sito www.rispettailtrentino.it , punto di riferimento per un’informazione uniforme sulle modalità di gestione dei rifiuti;

, punto di riferimento per un’informazione uniforme sulle modalità di gestione dei rifiuti; la piattaforma educativa riacademy.it/, che promuove la cultura delle 3R (Riduzione, Riuso, Riciclo) attraverso percorsi formativi, concorsi e contenuti didattici. Email: info@rispettailtrentino.it

Fonte: Provincia Autonoma di Trento