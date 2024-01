In GU la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, e disposizioni urgenti in materia di termini normativi

Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 sono stati pubblicati importanti provvedimenti legislativi, in particolare:

La LEGGE 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022)

che contiene importanti disposizioni in tema di energia, trasporti, rifiuti e comunicazioni oltre che in materia di commercio al dettaglio (in merito la prima nota di lettura Anci), in favore dei consumatori ed in materia di prodotti alimentari e misure in materia farmaceutica;



Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi).

che contiene in particolare all’art. 1 disposizioni urgenti in tema di proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni.

Nella stessa Gazzetta Ufficiale pubblicato anche il Decreto Legsislativo 30 diecembre 2023 n. 216 recante l'”Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi“.

Fonte: Gazzetta Ufficiale