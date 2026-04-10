IMU, Cassazione: le aree urbane F/1 sono edificabili, imposta sul valore di mercato

AGEL 10 Aprile 2026, di Redazione

Sentenza n. 26673/2025: escluse sia l’equiparazione ai fabbricati sia ai terreni agricoli. Conta il valore venale e la pianificazione urbanistica

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26673 del 3 ottobre 2025, interviene sul trattamento fiscale ai fini IMU delle cosiddette “aree urbane” classificate in categoria catastale F/1, chiarendone definitivamente la natura.

Secondo i giudici, tali aree non possono essere assimilate ai fabbricati, in quanto prive di una costruzione in senso tecnico, né ai terreni agricoli, poiché il suolo risulta già modificato da interventi umani. Ne consegue che devono essere considerate a tutti gli effetti come aree fabbricabili.

Da questa qualificazione discende il criterio di calcolo dell’imposta: l’IMU va determinata non sulla base di una rendita catastale – che per queste categorie non è prevista – ma sul valore venale in comune commercio. Un valore che deve essere stimato tenendo conto della potenzialità edificatoria dell’area, così come emerge dagli strumenti urbanistici vigenti.

La pronuncia, che chiude una controversia decisa nel merito dopo la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova del 2019, si inserisce nel solco della normativa vigente e contribuisce a fornire un orientamento chiaro per contribuenti e amministrazioni locali nella gestione di questa particolare tipologia di immobili.

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