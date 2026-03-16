Imposta comunale sulla pubblicità: chiarimenti dalla Corte di Cassazione

AGEL 16 Marzo 2026, di Redazione

La Corte conferma la regola generale di tassazione per ciascun messaggio, ma apre a un’eccezione per contenuti strettamente collegati.

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20913 del 23 luglio 2025, ha chiarito le regole sulla determinazione dell’imposta comunale sulla pubblicità. In linea generale, ogni messaggio pubblicitario deve essere tassato singolarmente. Tuttavia, la Corte riconosce un’eccezione per quei messaggi che, pur distribuiti in spazi diversi o sequenze separate, presentino un contenuto identico e un collegamento strumentale inscindibile. In questi casi, i messaggi possono essere considerati unitariamente ai fini fiscali, ma l’onere di dimostrare l’applicabilità di questa deroga spetta al contribuente.

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