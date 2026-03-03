Illegittima candidatura a sindaco, il Consiglio di Stato boccia l’esame limitato al ballottaggio

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1121 del 12 febbraio 2026, ha chiarito che l’analisi dell’eventuale illegittimità nell’ammissione di un candidato a sindaco non può limitarsi ai soli risultati del ballottaggio. La verifica deve includere anche l’esito del primo turno, poiché i voti ottenuti dal candidato escluso potrebbero aver modificato sia la composizione del secondo turno sia il risultato finale delle elezioni.

La Corte sottolinea inoltre che l’esclusione illegittima di un candidato può avere effetti anche sulle liste a lui collegate, vista la stretta interdipendenza tra la candidatura a sindaco e le liste presentate in sua supporto. Secondo la sezione V, pertanto, è errato adottare un esame “atomistico” che consideri soltanto il ballottaggio, senza valutare l’intero percorso elettorale.

Non risultano precedenti con questa interpretazione, che introduce un principio di più ampio respiro per la tutela del corretto svolgimento delle elezioni amministrative.