Il PNRR e gli indicatori di sviluppo sostenibile al Tavolo per il partenariato

Un confronto tecnico sugli indicatori di sviluppo sostenibile, ai fini del monitoraggio del PNRR al centro della riunione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale.

Al Tavolo permanente, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e coordinato dal Presidente del Cnel, Tiziano Treu, partecipano i rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, delle Province autonome, degli Enti locali, di Roma Capitale, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell’università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva.

Hanno partecipato alla riunione, con propri interventi, Aline Pennisi ed Enrica Maria Martino, Direttore generale e Dirigente dell’Unità di Missione NG-EU del Ministero dell’Economia e delle finanze, Fabio Bacchini, Dirigente del Servizio analisi dei dati e ricerca economica sociale e ambientale dell’ISTAT, Silvia Grandi e Mara Cossu, Direttore generale e Coordinatrice nell’ambito della Direzione generale Economia circolare del Dipartimento Sviluppo sostenibile del Ministero della Transizione ecologica.

L’incontro ha consentito di illustrare ai componenti del Tavolo il lavoro condotto in questi mesi per mettere in relazione le misure del PNRR con gli indicatori di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 adottata dalle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 e con i contenuti della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, che costituisce lo strumento per l’attuazione dell’Agenda 2030 nel nostro Paese. Gli indicatori saranno resi presto disponibili in formato elaborabile accedendo al sito ItaliaDomani.