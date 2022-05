Il Ministro Dadone istituisce un Fondo per il contrasto alle dipendenze dei giovani

Stili di vita sani e positivi, socializzazione, percorsi di reinserimento e di housing sociale, iniziative di prevenzione e contrasto di violenze di gruppo, interventi di riduzione del rischio e del danno: queste alcune delle iniziative innovative di prevenzione previste dal nuovo Avviso pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga che, con un finanziamento di 2 mln. intende sostenere la realizzazione di progetti sperimentali di impatto nazionale in materia di prevenzione per il contrasto da dipendenze comportamentali e dall’uso di sostanze nelle giovani generazioni.

E grazie al “Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni”, ottenuto dal Ministro Fabiana Dadone nella Legge di bilancio 2022 è stato possibile dar vita ad una iniziativa unica nel suo genere con l’obiettivo di salvaguardare la salute degli adolescenti che, in considerazione delle conseguenze causate dalla pandemia hanno subìto le drammatiche conseguenze di un isolamento sociale tale da sviluppare disturbi comportamentali. Per ciascun progetto ammesso al finanziamento, verrà riconosciuto un importo max pari a 100.000 euro; possono concorrere i servizi pubblici, gli enti di ricerca pubblici e privati, le università e gli enti del privato sociale. “Ho ritenuto necessario fornire una risposta concreta alle molteplici istanze ricevute sia in sede di Conferenza Nazionale a Genova che nelle visite presso le comunità, con l’istituzione di un fondo destinato alle attività sulla prevenzione delle dipendenze in favore dei più giovani, dichiara il Ministro alle Politiche Giovanili con delega alle politiche antidroga Fabiana Dadone, con l’avviso pubblicato oggi diamo impulso ad attività progettuali in favore dei ragazzi che hanno bisogno di tornare a credere in loro stessi e ad aver fiducia nelle Istituzioni”, conclude il Ministro.