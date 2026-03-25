Il giudice nazionale deve motivare il rifiuto di rinvio alla Corte UE

AGEL 25 Marzo 2026, di Redazione

La Corte di giustizia UE chiarisce che il rifiuto di sottoporre questioni pregiudiziali richiede sempre motivazioni concrete, salvo casi eccezionali

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La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza della grande sezione del 24 marzo 2026, ha stabilito che un giudice nazionale di ultima istanza non può rifiutare di sottoporre una questione pregiudiziale senza fornire motivazioni specifiche e dettagliate.

Secondo la Corte, l’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, impedisce a una normativa nazionale di consentire al giudice di limitarsi a motivazioni sommarie, salvo che siano soddisfatte le tre eccezioni indicate nella storica sentenza Cilfit del 1982. In pratica, ogni decisione di non procedere a un rinvio pregiudiziale deve essere giustificata in modo concreto in relazione al caso trattato.

Questa pronuncia rafforza il principio di cooperazione tra giurisdizioni nazionali ed europee e ribadisce il diritto delle parti di vedere esaminata ogni questione di interpretazione o validità del diritto UE.

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