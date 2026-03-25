Il giudice nazionale deve motivare il rifiuto di rinvio alla Corte UE

Il giudice nazionale deve motivare il rifiuto di rinvio alla Corte UEAGEL 25 Marzo 2026, di Redazione
La Corte di giustizia UE chiarisce che il rifiuto di sottoporre questioni pregiudiziali richiede sempre motivazioni concrete, salvo casi eccezionali
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