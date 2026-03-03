Il garante non può impugnare l’esclusione dalla gara

Il Consiglio di Stato chiarisce i limiti della legittimazione processuale per chi presta garanzie provvisorie negli appalti pubblici

Il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n. 1379 del 20 febbraio 2026, ha stabilito che chi presta una garanzia provvisoria a favore di un operatore economico partecipante a una gara pubblica non può autonomamente impugnare l’esclusione di quest’ultimo. La decisione precisa che la banca o l’istituto garante non possiede una posizione giuridica autonoma nei confronti della stazione appaltante, essendo vincolato solo da un contratto privato con l’operatore partecipante.

Tuttavia, il garante può intervenire nel giudizio a sostegno dell’operatore escluso, come “interventore ad adiuvandum”, ma non può proporre appello autonomo salvo situazioni particolari, ad esempio se la sua posizione subisce pregiudizio diretto, come l’inammissibilità del suo intervento o l’eventuale condanna alle spese. La sentenza conferma così la natura del contratto di garanzia provvisoria come autonomo, rendendo irrilevanti le ragioni dell’esclusione della ditta per il garante.

Questa pronuncia conferma l’orientamento consolidato della giurisprudenza secondo cui la tutela del garante è limitata e non può sostituirsi a quella dell’operatore economico escluso dalla procedura.

