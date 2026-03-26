Il diritto alla riserva nei concorsi pubblici spetta al giudice ordinario

Il diritto alla riserva nei concorsi pubblici spetta al giudice ordinarioAGEL 26 Marzo 2026, di Redazione
Il Consiglio di Stato chiarisce che le controversie sul mancato riconoscimento dei posti riservati agli ex volontari del servizio civile rientrano nella competenza del giudice ordinario, anche quando il ricorso impugni il bando o la graduatoria
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