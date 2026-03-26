Il diritto alla riserva nei concorsi pubblici spetta al giudice ordinario

AGEL 26 Marzo 2026, di Redazione

Il Consiglio di Stato chiarisce che le controversie sul mancato riconoscimento dei posti riservati agli ex volontari del servizio civile rientrano nella competenza del giudice ordinario, anche quando il ricorso impugni il bando o la graduatoria

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Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1560 del 27 febbraio 2026, ha stabilito che il diritto alla riserva dei posti nei concorsi pubblici per gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale o nazionale costituisce un diritto soggettivo immediato. Secondo la sezione V, presieduta ed estensore Caringella, si tratta di una norma “di relazione” che tutela direttamente l’interesse individuale, indipendentemente dall’azione dell’amministrazione.

Di conseguenza, le controversie relative al mancato riconoscimento di tale diritto non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, ma in quella ordinaria. Ciò vale anche se il ricorso impugna il bando o la graduatoria finale, perché il giudice ordinario può valutare la lesione del diritto e disapplicare le disposizioni concorsuali nel caso concreto. La procedura concorsuale resta quindi solo il presupposto per l’effettiva tutela della riserva di posti.

La sentenza richiama precedenti della stessa sezione e della Corte di Cassazione, confermando un orientamento consolidato secondo cui le norme che garantiscono diritti individuali immediati non sono subordinate all’esercizio discrezionale dell’amministrazione.

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