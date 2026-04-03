Il Consiglio di Stato: il divieto di modificare l’insegna non è assoluto e va bilanciato con l’interesse pubblico

Il Consiglio di Stato afferma alcuni principi di rilievo in materia di concessioni di beni pubblici e rapporti tra amministrazione e concessionario.

In primo luogo, il Collegio chiarisce che le clausole contrattuali che vietano la modifica dei segni distintivi non hanno un effetto automatico e assoluto. Tali previsioni operano come obblighi a carico del concessionario, la cui violazione può comportare conseguenze sul piano contrattuale, ma non eliminano il potere dell’amministrazione di valutare e autorizzare eventuali modifiche.

Ne deriva che la richiesta di variazione dell’insegna deve essere esaminata attraverso l’esercizio dello ius variandi dell’amministrazione, che si configura come espressione della discrezionalità pubblica. Tale potere deve essere esercitato secondo criteri di ragionevolezza e adeguata motivazione, nel rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa.

Un ulteriore principio riguarda l’interpretazione delle clausole contrattuali e degli atti amministrativi. Il Consiglio di Stato ribadisce che l’interpretazione non può essere meramente letterale, ma deve tener conto dei criteri sistematico, teleologico e della comune intenzione delle parti, oltre che del principio di buona fede.

Particolarmente rilevante è il richiamo al bilanciamento con l’articolo 41 della Costituzione: la libertà di iniziativa economica privata, infatti, comprende anche la possibilità per l’impresa di organizzare i propri fattori produttivi, inclusi i segni distintivi. Eventuali limitazioni sono ammissibili solo se giustificate da un concreto e prevalente interesse pubblico e devono essere interpretate in senso restrittivo.

Il Collegio evidenzia inoltre che le restrizioni previste in specifici atti (come delibere comunali o convenzioni) trovano applicazione solo entro i limiti della loro finalità originaria, in particolare nei casi di subentro di soggetti terzi o cessioni d’azienda. Non possono quindi essere estese automaticamente a situazioni diverse, come quelle in cui non vi sia un mutamento della titolarità del rapporto concessorio.

Infine, la sentenza sottolinea un principio centrale: il diniego dell’amministrazione deve essere sorretto da una motivazione effettiva, che indichi specifiche ragioni di pubblico interesse idonee a giustificare il rifiuto. Non è sufficiente richiamare in modo astratto un divieto contrattuale, ma è necessario un bilanciamento concreto tra interessi pubblici e privati.

In assenza di tale bilanciamento e di una motivazione adeguata, l’atto amministrativo risulta viziato per difetto di istruttoria e di motivazione, con conseguente illegittimità.