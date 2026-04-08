Consiglio di Stato: i vincoli non possono tradursi in divieti generalizzati, serve una valutazione concreta dei progetti

Il Consiglio di Stato ribadisce un principio centrale in materia di autorizzazioni soggette a vincoli: quando l’area interessata non è sottoposta a un divieto assoluto, l’amministrazione non può limitarsi a valutazioni generiche o aprioristiche, ma deve procedere a un’analisi concreta e specifica del progetto presentato.

In presenza di vincoli paesaggistici o ambientali, infatti, non tutti gli interventi sono automaticamente incompatibili: possono esistere soluzioni progettuali idonee a garantire il rispetto delle tutele previste. Di conseguenza, l’autorità competente ha l’obbligo di distinguere tra interventi incompatibili e interventi compatibili, esplicitando le ragioni tecniche che portano all’eventuale diniego.

Il principio evidenzia inoltre che un parere negativo, anche se proveniente da un’amministrazione qualificata, non può tradursi in una valutazione astratta o generalizzata del rischio, ma deve confrontarsi con le caratteristiche specifiche dell’intervento e con le eventuali misure di mitigazione proposte dal privato.

Ne deriva che l’istruttoria amministrativa deve essere completa e non può prescindere dall’analisi del progetto nel suo contesto concreto. In caso contrario, il provvedimento rischia di trasformarsi in un divieto surrettizio, incompatibile con il sistema di pianificazione che, laddove consente un’attività, ne disciplina le modalità ma non ne impedisce in modo assoluto lo svolgimento.

Il Consiglio di Stato sottolinea infine che il giudizio dell’amministrazione deve essere motivato in modo puntuale, soprattutto quando si discosta da un assetto pianificatorio che ammette, almeno in linea di principio, l’attività oggetto di autorizzazione.