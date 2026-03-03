Il Consiglio di Stato conferma l’abusività della chiusura delle pergotende

Il Consiglio di Stato, sezione II, con la sentenza n. 1526 del 25 febbraio 2026, ha chiarito che la chiusura totale di una pergotenda già chiusa su tre lati, mediante l’installazione di una vetrata mobile, configura un aumento di volumetria e deve essere considerata opera edilizia abusiva.

La decisione ha riformato la sentenza di primo grado che aveva annullato l’ingiunzione di demolizione, ritenendo che la vetrata scorrevole non modificasse in modo permanente i tratti essenziali dell’area. Il Consiglio di Stato ha invece sottolineato come la chiusura integrale dell’area comporti una nuova volumetria realizzata senza il necessario titolo edilizio, legittimando così l’ordine del Comune di rimuovere l’installazione.

La valutazione dell’abusività, secondo la Corte, deve tenere conto del contesto immobiliare e dell’impatto complessivo sul territorio, confermando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui anche una chiusura apparentemente minima può costituire incremento volumetrico se trasforma stabilmente lo spazio esistente.