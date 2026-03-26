Il Consiglio dei ministri competente per la disciplina dei prefetti in quiescenza

Il Consiglio dei ministri competente per la disciplina dei prefetti in quiescenzaAGEL 26 Marzo 2026, di Redazione
Il T.A.R. Lazio annulla il decreto del Ministro dell’Interno, confermando che la responsabilità disciplinare dei prefetti cessati spetta all’esecutivo collegiale e non al singolo ministero
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