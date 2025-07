IFEL – Sole24Ore, pubblicato il decimo episodio del PNRR delle cose

Nel nuovo episodio del PNRR delle Cose, rubrica nata ormai un anno fa in collaborazione con il Sole24Ore, pubblicato il decimo episodio del PNRR delle cose. Nei borghi il PNRR corre: ai box solo il 7% delle misuree, IFEL dedica l’approfondimento alle misure previste sul turismo e in particolare ai borghi.



La puntata numero 10 del PNRR delle cose mette a fuoco la sorte maturata da 11.151 progetti, che cumulano un valore complessivo da 3,54 miliardi di euro tutti concentrati nella Missione 1 del Piano dedicata a «Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura». In questo ambito rientra una pluralità di interventi, che coinvolge ministeri (2,09 miliardi, il 58,4% del totale, in 6.355 interventi), Comuni (825 milioni, il 23,3%, in 4.792 iniziative) e affida i restanti 608 milioni ad altri enti pubblici. Questi ultimi sono impegnati in particolare nella realizzazione degli hub del turismo digitale, piattaforme telematiche pensate per incrementare i flussi e la spesa dei turisti internazionali in Italia aumentando la visibilità internazionale delle tante opzioni di viaggio offerte dal Paese.



Il cuore della missione viaggia però su due binari: i borghi, appunto, che condensano l’impegno dei Comuni come soggetti attuatori, e la «competitività delle imprese turistiche », i cui fondi transitano dai ministeri a partire ovviamente da quello del Turismo. La maggioranza dei progetti (il 64,73%) riguarda il primo versante, mentre le risorse si concentrano per il 67,59% sul secondo. Ai piccoli Comuni destinati 7.217 progetti, il 64,7% delle 11.151 misure da 3,54 miliardi dedicati al turismo. I casi ancora fermi alla progettazione sono 507, gli altri in esecuzione o realizzati. In questo numero i casi studio sono rappresentati da Montalto, nelle Marche, e da Castel del Giudice in Molise.

Tutti i numeri del “PNRR delle cose” li trovi qui.

Fonte: IFEL