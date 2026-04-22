ICI, niente imposta se l’immobile è detenuto solo in base a un diritto personale di godimento: la Cassazione chiarisce i limiti del “possesso”AGEL 22 Aprile 2026, di Redazione
La Corte di Cassazione esclude l’applicazione dell’ICI quando l’utilizzo del bene non deriva da un diritto reale ma da una semplice concessione d’uso: decisivo il carattere reale della posizione del soggetto passivo.
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