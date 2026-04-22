ICI, niente imposta se l’immobile è detenuto solo in base a un diritto personale di godimento: la Cassazione chiarisce i limiti del “possesso”

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28433 del 27 ottobre 2025, è tornata a chiarire i confini del presupposto impositivo dell’ICI, precisando che il “possesso” richiesto dalla normativa deve essere inteso come situazione giuridica di natura reale e non può essere esteso ai meri diritti personali di godimento.

Secondo i giudici di legittimità, il combinato disposto tra l’articolo 1 e l’articolo 3 del d.lgs. n. 504 del 1992 individua come soggetti passivi dell’imposta esclusivamente coloro che vantano un diritto reale sull’immobile, inclusi i diritti reali minori come l’uso. Ne consegue l’esclusione dell’imposizione nei casi in cui l’utilizzo del bene derivi da un semplice rapporto obbligatorio.

Nel caso esaminato, la Corte ha escluso che potesse configurarsi il presupposto dell’ICI in relazione a immobili concessi in uso a un concessionario del servizio pubblico di trasporto ferroviario e automobilistico. Tale utilizzo, infatti, era fondato su un diritto personale di godimento e non su una posizione reale, risultando quindi insufficiente ai fini dell’assoggettamento all’imposta.

La pronuncia si inserisce in un orientamento già consolidato, ribadendo che la nozione di possesso rilevante ai fini ICI non può essere estesa oltre i diritti reali, escludendo quindi le mere situazioni di detenzione o godimento derivanti da rapporti contrattuali.