I risultati dei progetti INTERREG: pubblicato il Piano di Capitalizzazione

L’Agenzia per la Coesione territoriale ha pubblicato il Piano di Capitalizzazione dei risultati dei progetti Interreg. Il Piano raccoglie, da un lato, iniziative già in corso che l’ACT ha avviato nell’ultimo biennio (quali ad esempio la ricognizione dei progetti faro e la messa a disposizione del sistema SMART CTE) e, dall’altro, contiene nuove azioni specifiche a favore dei processi di capitalizzazione, il cui obiettivo è, non solo quello di diffondere la conoscenza dei risultati concreti prodotti dai più di 1500 progetti di cooperazione finanziati nell’arco della programmazione 2014-2020, ma altresì di favorirne il trasferimento ed il riuso, intercettando i soggetti potenzialmente interessati a sfruttare questo ingente “capitale”. L’intento è quello di valorizzare al massimo quanto i Programmi Interreg hanno prodotto finora a vantaggio di coloro che sono impegnati nelle politiche di coesione e di sviluppo territoriale.

Il Piano rappresenta, inoltre, l’esito di un percorso avviato a livello nazionale sul tema della capitalizzazione, realizzato di concerto con il Programma Interact, il DPCoe e la Regione Toscana in qualità di National Contact Point del Programma Interact, che si è concluso lo scorso 22 febbraio 2022.

Infine, l’ACT è stata selezionata nell’ambito della call for interest “Capitalisation Tailored Support 2022” del Programma Interact, grazie alla quale riceverà il supporto specifico degli esperti Interact sul tema della Capitalizzazione, per le azioni ricadenti nel Piano di capitalizzazione nazionale.

SCARICA IL PIANO DI CAPITALIZZAZIONE

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale