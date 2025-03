Interreg GO! 2025: a Gorizia e Nova Gorica il futuro della cooperazione territoriale europea

Dal 26 al 28 marzo 2025, Gorizia e Nova Gorica ospitano l’Interreg GO! Annual Event, promosso dalla Commissione europea (DG REGIO) in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero sloveno per la coesione e lo sviluppo regionale, il Programma Interreg Italia-Slovenia e il GECT GO. L’iniziativa celebra, inoltre, i 35 anni di Interreg e rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, esperti, giovani e cittadini sul futuro della cooperazione territoriale europea nel periodo post2027.

L’evento si svolge in una cornice simbolica e unica: Gorizia e Nova Gorica, prima Capitale europea della cultura “transfrontaliera”, esempio concreto del valore aggiunto della cooperazione UE.

Tre le giornate in programma:

il 26 marzo “Youth event” , un evento speciale rivolto ai giovani prevede il coinvolgimento di studenti e giovani attivi nei progetti Interreg, con workshop, testimonianze e una sessione di dialogo ad alto livello su “La cooperazione, pilastro dell’UE” con la partecipazione del Direttore Generale del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, Raffaele Parlangeli;

l’evento politico di alto livello riunisce rappresentanti istituzionali, membri della Commissione europea, del Parlamento europeo e dei Governi di Italia e Slovenia, per discutere risultati e sfide della cooperazione nei territori di confine, transnazionali e con Paesi terzi. La giornata sarà trasmessa in webstreaming il 28 marzo “INTERREG Annual Event”, la giornata tecnica si concentra sull’attuazione dei programmi Interreg 2021-2027, le buone pratiche, i risultati raggiunti e le prospettive future.

Attraverso panel tematici, sessioni parallele e visite di progetto, Interreg GO! conferma il suo ruolo di laboratorio europeo per la cooperazione, favorendo il dialogo tra attori pubblici e privati e valorizzando l’impatto concreto dei progetti finanziati sui territori.

Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud partecipa attivamente ai lavori, contribuendo in particolare al confronto sul ruolo delle politiche di coesione nella costruzione di un’Europa più integrata, inclusiva e resiliente.

Fonte: Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud