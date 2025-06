Avviso per individuare i componenti dei Comitati nazionali (CN) del partenariato economico e sociale 

Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, con un comunicato sul proprio sito istituzionale, pubblica un avviso per manifestazione di interesse volto ad individuare i componenti dei Comitati nazionali (CN) del partenariato economico e sociale e della società civile, al fine di assicurare la più ampia e qualificata partecipazione dei territori italiani ai Programmi INTERREG.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo dip.politichecoesione@pec.governo.it, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 24 del 04/07/2025, compilando l’apposito format (Allegato 1) e selezionando uno o più programmi per i quali si intende partecipare al CN.

Fonte: Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud