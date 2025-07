Guida in stato di ebbrezza, condizione preclusiva della sostituzione della pena detentiva e di quella pecuniaria

La Corte di Cassazione Sez. 4 penale, con la sentenza n. 13150 (dep. 04/04/2025) ha affermato, sinteticamente, nella massima diffusa dagli uffici della Corte, che in tema di guida in stato di ebbrezza, la condizione preclusiva della sostituzione della pena detentiva e di quella pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità è costituita dall’aver provocato un incidente, inteso come qualsiasi avvenimento inatteso, interruttivo del normale svolgimento della circolazione stradale e suscettibile di provocare pericolo per la collettività, non assumendo rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli.



Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 9, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 8

Fonte: Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione