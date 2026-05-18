Giudizio elettorale, le dichiarazioni dei presenti allo spoglio valgono come prova solo se circostanziate

AGEL 18 Maggio 2026, di Redazione

Il TAR Campania chiarisce che le dichiarazioni sostitutive di rappresentanti di lista o elettori presenti alle operazioni di scrutinio possono essere utilizzate solo come principio di prova quando contengano elementi specifici e ricostruibili sui fatti contestati.

Articoli correlati
AGEL

Contratti pubblici: anche nelle concessioni la PA può verificare l’anomalia delle offerte

AGEL

Pubblico impiego, Cassazione: paletti al demansionamento e criteri sulle mansioni aggiuntive

AGEL

Sanatoria edilizia in zona agricola: il TAR ribadisce i limiti soggettivi e la necessità della doppia conformità

AGEL

TAR Piemonte, la reintegra dei beni civici è legittima anche senza nuova comunicazione se il procedimento è già noto agli interessati

AGEL

Camper, illegittimo il limite di sosta senza adeguata motivazione: il TRGA di Trento ribadisce la parità con gli altri veicoli

Nel giudizio elettorale, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese da rappresentanti di lista o da cittadini presenti allo spoglio delle schede non hanno un valore probatorio automatico. Esse possono essere considerate soltanto come principio di prova, ma a condizione che risultino adeguatamente circostanziate.

Il TAR Campania, sezione I, con sentenza 24 aprile 2026 n. 2631, ribadisce infatti che tali dichiarazioni devono consentire una ricostruzione concreta e verificabile delle operazioni di voto contestate, indicando in modo preciso ciò che sarebbe avvenuto durante lo scrutinio.

In assenza di queste caratteristiche, le dichiarazioni non sono sufficienti a sostenere le contestazioni nel contenzioso elettorale, confermando un orientamento già consolidato della giurisprudenza amministrativa.

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica