Giudizio elettorale, le dichiarazioni dei presenti allo spoglio valgono come prova solo se circostanziate

Giudizio elettorale, le dichiarazioni dei presenti allo spoglio valgono come prova solo se circostanziateAGEL 18 Maggio 2026, di Redazione
Il TAR Campania chiarisce che le dichiarazioni sostitutive di rappresentanti di lista o elettori presenti alle operazioni di scrutinio possono essere utilizzate solo come principio di prova quando contengano elementi specifici e ricostruibili sui fatti contestati.
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