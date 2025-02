Il 20 febbraio 2025 si celebra la Giornata Mondiale della Giustizia Sociale proposta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2007, la ricorrenza mira a valorizzare l’importanza della giustizia sociale per un mondo equo e giusto e per incrementare gli sforzi comuni al fine di contrastare le ineguaglianze, la disoccupazione, l’esclusione sociale e la povertà.

Nel 2023 è stata istituita la Coalizione Globale per la Giustizia sociale, rete mondiale di cui l’Italia è parte insieme ad altri partner provenienti da governi, organizzazioni di datori di lavoro e lavoratori, istituzioni internazionali, imprese, organizzazioni non governative e istituzioni accademiche in un’iniziativa trasformativa.

Guidata dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), la missione della Coalizione è quella di promuovere la cooperazione multilaterale e accelerare i progressi verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), sostenendo la giustizia sociale su scala globale.

L’OIL celebrerà la giornata attraverso la trasmissione online di 5 eventi, che vedranno coinvolti relatori di alto livello provenienti dai vari settori del mondo del lavoro, allo scopo di portare la giustizia sociale al centro delle principali agende politiche internazionali, nazionali e regionali.

Gli eventi sono accessibili al seguente link di collegamento la sezione riservata al continente europeo si svolgerà dalle 13 alle 14. Il dibattito di alto livello, a cui parteciperanno il Direttore Generale dell’OIL, il Presidente del Comitato economico e sociale europeo, i Ministri del Lavoro di diversi Stati membri dell’Unione europea, i partners della Coalizione globale per la giustizia sociale, alti rappresentanti delle istituzioni europee e delle parti sociali, nonché del mondo accademico e della società civile analizzerà opportunità e sfide dell’intelligenza artificiale (IA), destinata a trasformare il mondo del lavoro, in un’ottica di decent work, sviluppo di mercati del lavoro inclusivi, promozione di condizioni eque e parità di genere.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Lucia Gregori