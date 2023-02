L’evento “Gestione dei rifiuti, economia circolare e Pnrr: Le nuove sfide e l’impatto per i Comuni” che si terrà il 14 febbraio alle 9.30 a Roma presso la sede di Anci e promosso da Anci e Conai, ha la finalità di stimolare l’analisi ed il confronto fra i diversi modelli di gestione dei rifiuti sia rispetto all’innovazione, alla qualità ed all’efficienza sia rispetto alla necessità di verificare l’impatto per i Comuni delle nuove sfide previste a livello europeo (ISCRIVITI QUI). Nel corso dell’incontro verranno illustrate le buone pratiche e le prospettive future all’interno della strategia europea per l’economia circolare sia rispetto alla Responsabilità estesa del produttore che al Deposito cauzionale per gli imballaggi, al fine di cogliere i necessari elementi di riflessione.

Sono inoltre previste le relazioni tecniche di presentazione dello studio, inerente il confronto fra i vari modelli di raccolta, di cauzione e di recupero, finalizzato a stimolare il dibattito sull’attuazione delle Direttive europee in materia di economia circolare. Sarà, quindi, esposta una panoramica sulle modalità innovative di raccolta differenziata, con un particolare focus sulla plastica e sulla necessità di raggiungere i nuovi e ambiziosi obiettivi di riciclo definiti dalla Commissione Europea nonché analizzate le raccolte selettive e i sistemi a cauzione.

Inoltre, verranno presentati alcuni metodi e modelli per l’analisi dei costi per una gestione efficiente della raccolta dei rifiuti da imballaggi. Infine, nella tavola rotonda ci sarà un confronto tra Amministratori locali e rappresentanti dei gestori del servizio per cogliere le differenze territoriali ed analizzarne il possibile sviluppo, alla luce degli obiettivi europei.