GENOVA: Staglieno Days, 12 percorsi storico-artistici alla scoperta del cimitero monumentale

Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025, la città apre le porte del Cimitero Monumentale di Staglieno per un fine settimana di visite a uno dei complessi monumentali più importanti d’Europa, tra porticati, cappelle e viali alberati, Staglieno racconta l’Ottocento e il Novecento genovesi con un patrimonio scultoreo unico.

«Le giornate che abbiamo voluto dedicare al Cimitero di Staglieno, osando un nome pop come Staglieno Days, rappresentano un’occasione per riscoprire e valorizzare il patrimonio storico, culturale e artistico di Genova, spiega l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari, Staglieno ha sempre rappresentato una meta fissa per i viaggiatori internazionali che passavano da Genova: il valore artistico del suo “popolo” di sculture, che segnano tutte le stagioni fondamentali della statuaria Otto e Novecentesca, è così pervasivo da essere migrato nella cultura popolare e nell’immaginario quotidiano. Non stupisce trovare l’Angelo della Tomba Oneto, opera di Giulio Monteverde, tatuato sulle braccia di qualche giovane o le tombe Appiani e Ribaudo sulle copertine degli album dei Joy Division. Abbiamo voluto costruire, grazie a tutte le Direzioni del Comune, una polifonia di manifestazioni culturali a corredo dei percorsi guidati che si snodano nello spazio di Staglieno: arte, musica, teatro, ricerca scientifica permetteranno ai visitatori, di cogliere la complessità di questo patrimonio e di apprezzarne una valorizzazione a tutto tondo».

«Questa iniziativa è un esempio di come l’innovazione digitale possa valorizzare il patrimonio storico e artistico della città. Grazie alla tecnologia, con il progetto Staglieno Virtual, abbiamo ampliato l’accessibilità al Cimitero Monumentale di Staglieno, permettendo ai cittadini di esplorare opere iconiche e dettagli artistici attraverso modelli 3D e un Digital Twin, anche da remoto, osserva l’assessore all’Informatica e transizione digitale Rita Bruzzone, Staglieno Days si inserisce nella strategia di promozione della cultura digitale come strumento di inclusione, valorizzazione e innovazione, in linea con l’obiettivo di rendere Genova una città intelligente e aperta al futuro».

Staglieno Days propone 12 percorsi alla scoperta degli aspetti storico-artistici della necropoli, sul modello dei Rolli Days: visite coinvolgenti di 1ora, condotte dai divulgatori scientifici, chi, invece, desiderasse un’esperienza lenta e inclusiva può partecipare alle Visite guidate lente e condivise a cura di Lidia Schichter.

Le visite saranno intervallate da momenti musicali a cura del Conservatorio Nicolò Paganini; previsti momenti teatrali a cura di Teatro dell’Ortica, Maniman Teatro e Il Sipario Strappato.

Sabato 27 settembre alle 18, ai piedi del Pantheon (Tempio Laico in caso di maltempo), è in programma un evento speciale: La collina di Spoon River e le canzoni di De André, un omaggio che unisce poesia, memoria e musica nel luogo più simbolico del Monumentale. A rendere affascinante l’atmosfera ottocentesca saranno i rievocatori storici in costume di Gruppo Storico Sestrese, Voltri, Sextum e Associazione Culturale Corte Fieschi di Casella.

Nel Tempio Laico troverà spazio Staglieno Virtual,il progetto digitale del Comune di Genova che, grazie a rilievi avanzati, modelli 3D e un Digital Twin del cimitero, permette di esplorarne online opere come l’Angelo Oneto di Monteverde e l’Angelo caduto della Tomba Ribaudo.

Presentato durante la Genova Smart Week 2024, Staglieno Virtual nasce per ampliare l’accessibilità e la valorizzazione del cimitero monumentale con itinerari digitali. L’appuntamento arriva dopo le mostre che nel 2025 hanno rilanciato l’immaginario di Staglieno: Sguardi su Staglieno ai Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso (fino al 20 settembre) e Staglieno. Il fascino dell’ignoto al Porticato di Palazzo Ducale (fino al 28 settembre), con gli scatti di Vittorio Puccio.

L’iniziativa si tiene nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2025 ed è realizzata con il supporto della Soprintendenza impegnata nella valorizzazione e nel recupero dei monumenti del complesso; sarà a tal proposito attivo il Restauri Point presso il Laboratorio di restauro, per informazioni e approfondimenti. Iren e Coop sono sponsor dell’evento, confermando l’attenzione alla vita culturale cittadina. Le prenotazioni aprono dal 16 settembre su Happy Ticket, al link https://staglienodays.happyticket.it.

