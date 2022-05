Genova è il primo capoluogo ad adottare la Carta Europea Disabilità

Il Comune di Genova aderisce al programma della Carta Europea della disabilità, il Ministro per le Disabilità, Erika Stefani, e il Sindaco di Genova, Marco Bucci, hanno condiviso una Manifestazione di interesse per l’adozione della Carta della disabilità nella Sala dei Chierici della Biblioteca civica Berio, attraverso la quale il Comune metterà a disposizione i propri servizi agevolati per i beneficiari della tessera, iniziando l’iter della Convenzione con l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.

“Genova è il primo capoluogo ad adottare la Carta Europea della disabilità, anche le grandi città stanno accettando la sfida di questo progetto aperto, che risponde all’esigenza di semplificare la vita alle persone con disabilità e allo stesso tempo sta ponendo una grande attenzione al tema, così come le Amministrazioni stanno dimostrando”, commenta il Ministro Erika Stefani.