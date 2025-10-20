Fossombrone: arriva l’app “Visit Fossombrone” per il turismo

Il Comune, sfruttando i fondi regionali, ha lanciato il progetto “Visit Fossombrone”, un’applicazione pensata per la promozione turistica che mira a valorizzare il patrimonio storico, artistico e commerciale della città.

L’applicazione, presentata in collaborazione con Confcommercio Marche Nord, è stata concepita per offrire un servizio completo e dinamico al turista. Non si tratta di una semplice mappa, ma di uno strumento per incentivare il turismo di qualità e il soggiorno prolungato.

Al suo interno, l’app vanta numeri significativi: 46 punti di interesse, 6 itinerari tematici e 79 attività commerciali locali, accompagnate da 150 contenuti visivi per una presentazione ricca e coinvolgente.

La piattaforma non è solo uno strumento di promozione, ma anche di analisi, in grado di generare statistiche e informazioni utili (nel rispetto della privacy) che l’amministrazione potrà sfruttare per ottimizzare l’offerta turistica e rispondere in modo mirato alle esigenze dei visitatori.

Fonte: comune di Fossombrone