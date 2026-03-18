Fondo per la lettura 2026, al via le domande per biblioteche e scuole

Il Ministero della Cultura ha definito le modalità di assegnazione delle risorse per il 2026 del Fondo destinato alla promozione della lettura e alla valorizzazione del patrimonio librario. Il provvedimento, contenuto nel decreto direttoriale n. 170 del 3 marzo 2026, è stato pubblicato sul sito della Direzione generale biblioteche e istituti culturali.

Il Fondo, istituito per sostenere la diffusione della lettura e la tutela del patrimonio bibliografico, è rivolto in particolare ai sistemi bibliotecari e alle biblioteche scolastiche, che potranno accedere ai contributi secondo i criteri stabiliti dal decreto.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente secondo le modalità indicate, a partire dalle ore 12 del 1° aprile 2026 ed entro le ore 12 del 30 aprile 2026. L’intervento si inserisce nel quadro delle misure nazionali a sostegno della cultura e della promozione dell’accesso ai libri.

Il comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale