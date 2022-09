Fondo da 20 milioni per le vittime dell’amianto

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando ha firmato in queste ore l’apposito decreto interministeriale che stabilisce le procedure e le modalità di erogazione, per gli anni 2021/22, delle prestazioni a carico del Fondo per le vittime dell’amianto, istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie correlate all’esposizione all’amianto nell’esecuzione di operazioni portuali.

Il limite di spesa è pari a 10 milioni di euro per il 2021 e per il 2022, possono accedere alla prestazione gli eredi delle vittime che risultino destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sulla base di quanto liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale, potranno presentare domanda anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive o parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale.

Le domande potranno essere presentate all’INAIL entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, l’INAIL sarà responsabile della procedura di valutazione della domanda e procederà all’erogazione della prestazione del Fondo a favore degli eredi o delle Autorità di sistema portuale grazie al trasferimento delle relative risorse finanziarie da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Il decreto è stato inviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il concerto.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali