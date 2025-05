Fondo a sostegno dei carnevali storici, il decreto del MIC per accedere ai contributi

Il ministero della Cultura ha pubblicato il decreto che disciplina le procedure per l’utilizzo del Fondo per il sostegno, la tutela e la valorizzazione dei “carnevali storici con riconosciuta identità culturale”, ai sensi dell’art. 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Al Fondo, per cui sono disponibili 1,5 mln di euro l’anno a partire dal 2025, possono accedere i Comuni, le fondazioni e le associazioni aventi sede legale in Italia, con personalità giuridica e senza scopo di lucro, costituite e operanti da almeno cinque anni alla data di adozione del presente decreto, nella cui composizione associativa siano presenti enti locali, aventi come fine statutario l’organizzazione e la promozione di carnevali storici.

La domanda di contributo dovrà essere presentata alla Direzione generale Spettacolo del Mic entro le ore 16.00 del 15 ottobre dell’anno in cui è richiesto il contributo, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti e resi disponibili nella rispettiva sezione della piattaforma online della medesima Direzione, accessibile dal sito internet del Ministero della cultura (https://cultura.gov.it) e dal sito internet della Direzione generale Spettacolo (https://spettacolo.cultura.gov.it).

Tutte le informazioni di dettaglio si possono reperire nel decreto in allegato.

Fonte: ANCI