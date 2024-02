Foggia:  Health Digital City, ASL e Provincia insieme per l’accesso alla salute digitale

L’ASL di Foggia in co-programmazione con la Provincia di Foggia ha dato il via alla prima parte del progetto Health Digital City: si tratta di un’iniziativa a favore della comunità che prevede un’attività di supporto ai cittadini per il corretto utilizzo dei servizi sanitari e socio-sanitari digitali tramite una squadra di facilitatori digitali.

Il personale, reclutato tramite il Servizio Civile Digitale, comporrà una squadra di operatori con il ruolo di educatori digitali che sensibilizzeranno la cittadinanza sui vantaggi della digitalizzazione educandoli all’utilizzo dei servizi online tra cui l’accesso alle informazioni sanitarie tramite Fascicolo Sanitario Elettronico e altre piattaforme digitali pubbliche collegate con la salute digitale. L’obiettivo è il rafforzamento della coesione sociale attuando un percorso di consolidamento delle competenze digitali come da linee guida nazionali ed europee.

Fonte: ASL di Foggia