Fnc3, pubblicato l’elenco delle domande ammissibili alla valutazione

È disponibile online un primo elenco delle istanze e domande Fondo Nuove competenze terza Edizione che, in base alla dotazione finanziaria dell’avviso, sono ammissibili alla prossima valutazione. Ne da notizia il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con un comunicato pubblicato sul proprio sito.

Le istanze in elenco – si legge nella nota – sono quelle rientrate nella capienza di risorse disponibili per tipologia di intervento (filiera, sistemi formativi e istanza singola) e per categoria di Regione (più sviluppate, in transizione, meno sviluppate).

Le aziende possono ricercare le informazioni in base al codice della domanda o istanza.

I dati sono pubblicati a titolo puramente informativo e sono suscettibili di aggiornamenti. L’effettiva ammissibilità delle domande sarà definita solo una volta completata la fase di valutazione.

Le aziende riceveranno comunicazioni ufficiali secondo le modalità previste dall’avviso e potranno verificare lo stato di avanzamento delle proprie domande o istanze tramite la piattaforma informatica dedicata a Fnc3, disponibile nel Portale per le politiche attive del lavoroApre in una nuova scheda.

L’elenco è pubblicato nella pagina Materiali utili alla voce Faq e aggiornamenti.

Scarica l’elenco delle istanze ammissibili alla valutazione (file xlsx).

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali