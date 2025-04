Firenze: Smarthub, una piattaforma digitale per monitorare i pazienti

Si chiama PROASSIST 4.0 la piattaforma digitale che è stata sviluppata all’interno di SmartHub, il laboratorio di innovazione di Fondazione CR Firenze, concepito per promuovere il monitoraggio dei pazienti sul territorio.

Una piattaforma digitale che agevola il lavoro dell’infermiere e dell’assistente sociale tramite il monitoraggio dello stato di salute del paziente, la pianificazione delle cure e il coordinamento tra i professionisti dell’assistenza. È il primo prodotto del progetto di Fondazione CR Firenze, SmartHub, un laboratorio di innovazione a servizio della comunità, un’iniziativa che vuole veicolare l’innovazione in campo socio sanitario per unire le realtà del territorio, rispondere alle attuali sfide dell’ambito socio-sanitario e trovare nuove forme di assistenza 4.0.

Il progetto di Fondazione CR Firenze è realizzato in collaborazione con l’Università di Firenze, l’Azienda USL Toscana Centro, la Società della Salute di Firenze, il PIN – Polo Universitario “Città di Prato” e l’azienda MEDEA S.r.l. che si occupa di gestione dell’innovazione in ambito socio-sanitario. Il progetto è partito da una “mappatura” dei bisogni delle associazioni socio-sanitarie, un’analisi dettagliata delle necessità espresse allo scopo di esaminare le richieste considerando da un lato, le carenze tecnologiche presenti nel settore e dall’altro, le opportunità offerte dalle tecnologie disponibili e da quelle in fase di sviluppo.

Da qui è nata la piattaforma PROASSIST 4.0 (Gestione PeRsOnalizzata in realtime per un’ASSIStenza Territoriale 4.0) che supporta la gestione dell’assistenza socio-sanitaria territoriale nell’era digitale tramite strumenti per l’automonitoraggio e il monitoraggio da parte degli operatori, con un calendario condiviso per la gestione dei percorsi assistenziali. Ora si passa alla sperimentazione di PROASSIST 4.0 per testare gli strumenti di monitoraggio e raccolta dati e lo si fa coinvolgendo 120 pazienti e 20 infermieri di famiglia.

Fonte: Comune di Firenze