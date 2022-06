EU City Facility: il bando è aperto! candidature entro il 30 settembre

Il 4° bando dell’EU City Facility sosterrà la realizzazione di 48 proposte di investimento (Investment Concepts), con un budget di 2,88 mln. aperto dal 9 Giugno al 30 Settembre 2022, supporta le città e le autorità locali finanziando lo sviluppo di un concetto di investimento con una sovvenzione fino a 60.000 euro. La sovvenzione non è destinata a finanziare direttamente i piani di azione per l’energia ma permette di sviluppare un concetto di investimento che include analisi di mercato, legali e studi di fattibilità che mirano ad aprire le porte ad investimenti successivi. I precedenti 3 bandi EU City hanno ricevuto 600 candidature e i 165 beneficiari stanno lavorando sui concetti di investimento. I nomi dei beneficiari EUCF dei primi 3 inviti possono essere trovati sulla mappa del sito web EUCF e i dettagli dei progetti nel corrispondente elenco delle città.

Il bando è aperto ai Comuni/Autorità locali, ai loro gruppi e agli enti pubblici locali che aggregano Comuni/Autorità locali degli Stati membri dell’UE, degli Stati SEE-EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e del Regno Unito. I candidati devono disporre di un piano climatico ed energetico approvato politicamente e dimostrare un impegno politico per lo sviluppo della loro proposta di investimento attraverso una lettera di impegno, firmata dal Sindaco o da altri rappresentanti politici, i dettagli relativi alla domanda possono essere trovati nel documento ufficiale del quarto bando.

La scadenza per la presentazione delle domande sarà il 30 Settembre 2022, le informazioni sull’idoneità e sulla procedura di candidatura online sono disponibili nel bando ufficiale e nelle Linee guida per i candidati. I candidati possono trovare informazioni nei webinars locali, organizzati online a Giugno e Luglio e possono contattare i country experts per assistenza nella presentazione della domanda o visitare la pagina EUCF Helpdesk. Per INFO https://www.eucityfacility.eu/home.html