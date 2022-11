Esperienza Europa, a Roma il nuovo spazio espositivo dedicato all’UE

Esperienza Europa – David Sassoli è il nuovo spazio espositivo dedicato all’UE promosso dal Parlamento e dalla Commissione europea e intitolato all’ex presidente del Parlamento europeo.

Il dialogo con i cittadini, a partire dai giovani, era proprio uno dei temi ai quali teneva in particolare l’ex presidente Sassoli.

I centri “Europa Experience” è un progetto che prevede l’apertura di centri multimediali in tutte le capitali dei 27 Stati membri. Attualmente sono presenti a Berlino, Copenaghen, Helsinki, Lubiana, Parigi e Tallinn. Lo spazio espositivo di Roma è stato inaugurato il 22 ottobre a Piazza Venezia.

All’interno della struttura è possibile vivere un percorso multimediale che, attraverso dispositivi e giochi di ruolo interattivi, permette di immergersi nel funzionamento dell’Unione Europea, offrendo al visitatore una visione diretta di come si svolge la collaborazione per affrontare le più importanti sfide del presente.

I centri promuovono la conoscenza dell’UE, dei suoi attori, delle sue politiche e delle sue campagne, ma anche i valori di democrazia, inclusione, accessibilità e multilinguismo.

Gli obiettivi principali sono soprattutto tre: presentare l’Europa nel suo insieme e garantire che i cittadini comprendano l’impatto della democrazia europea nella loro vita, fornire contenuti interattivi e aggiornati sull’UE, agire a livello locale e coinvolgere i cittadini degli Stati membri in maniera efficiente.

L’area ha anche una sala conferenze per eventi, seminari e dibattiti: un luogo volto a favorire l’incontro tra cittadini, stakeholder e parlamentari europei.

Con l’occasione, l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e la Rappresentanza della Commissione europea in Italia hanno lanciato il network Amici di Esperienza Europa – David Sassoli per la creazione di una community che permette di prenotare una visita guidata, usufruire della conference room per organizzare eventi su temi europei, essere aggiornati sulle iniziative promosse nel nuovo centro. Per poter essere membro è sufficiente inviare una mail a rome@europa-experience.eu.

Maggiori informazioni si possono trovare sul sito del Parlamento europeo.

Fonte: Dipartimento per le Politiche Europee