Esenzione ICI anche per più abitazioni contemporanee: confermata la regola

AGEL 16 Marzo 2026, di Redazione

La Corte di Cassazione chiarisce che l’uso unitario di più unità immobiliari come abitazione principale permette di usufruire dell’aliquota agevolata trasformata in esenzione totale

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La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 21121 del 24 luglio 2025, ha stabilito che l’esenzione ICI prevista per l’abitazione principale si applica anche quando più unità immobiliari siano utilizzate contemporaneamente come residenza principale.

Secondo la Corte, ciò che conta non è il numero di immobili, ma il loro effettivo impiego unitario e funzionale come abitazione principale. Questo principio vale anche se le unità sono catastalmente distinte, purché rientrino nella categoria dell’abitazione principale.

La decisione conferma quanto già indicato da precedenti sentenze e chiarisce l’applicazione dell’articolo 1 del decreto legge n. 93 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2008.

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