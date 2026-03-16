Esenzione ICI anche per più abitazioni contemporanee: confermata la regola

Esenzione ICI anche per più abitazioni contemporanee: confermata la regolaAGEL 16 Marzo 2026, di Redazione
La Corte di Cassazione chiarisce che l’uso unitario di più unità immobiliari come abitazione principale permette di usufruire dell’aliquota agevolata trasformata in esenzione totale
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