Emersione del lavoro irregolare: per il reddito del datore conta la famiglia anagrafica

Per la verifica del requisito reddituale richiesto al datore di lavoro nella procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari prevista dall’articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, occorre fare riferimento alla nozione di famiglia anagrafica e non a quella dei familiari fiscalmente a carico. Lo ha chiarito il Tar Lazio, sezione I-ter, con la sentenza 26 gennaio 2026, n. 1506.

Il tribunale amministrativo ha ricordato che la procedura di regolarizzazione introdotta dal decreto “Rilancio” richiede, tra i presupposti per l’ammissione, il possesso di un determinato livello di reddito in capo al datore di lavoro. Per verificare tale requisito, tuttavia, l’amministrazione deve considerare la composizione della famiglia anagrafica del richiedente.

Secondo quanto previsto dall’articolo 4 del d.P.R. n. 223 del 1989, la famiglia anagrafica è costituita dall’insieme delle persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che coabitano e hanno dimora abituale nello stesso comune.

Alla luce di questa definizione, il Tar ha precisato che, ai fini dell’emersione, non assume rilievo il diverso concetto di familiari fiscalmente a carico. Il modello 730, infatti, non rappresenta uno strumento idoneo a ricostruire la composizione della famiglia anagrafica e non può quindi essere utilizzato come parametro per valutare il possesso del requisito reddituale richiesto per la regolarizzazione del rapporto di lavoro.

L’orientamento si inserisce in un filone giurisprudenziale già consolidato, richiamato dalla stessa sentenza, che ha riconosciuto la centralità della famiglia anagrafica nella valutazione delle condizioni reddituali nelle procedure di emersione del lavoro irregolare.