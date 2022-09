Elezioni politiche 2022, pubblicate le Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione

In vista delle prossime elezioni politiche in programma il 25 settembre, sono state pubblicate le Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, curate dalla direzione centrale per i Servizi Elettorali- dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell’Interno.

La Pubblicazione – indicata con il n. 3 – è suddivisa in quattro sezioni: nella prima sono contenute le istruzioni sul seggio elettorale, nella seconda sono trattate le “Operazioni preliminari alla votazione”, la terza è dedicata alle “Operazioni di votazione” mentre la quarta tratta delle “Operazioni di scrutinio”.

L’appendice contiene una selezione normativa di interesse in materia elettorale.

Fonte: Viminale