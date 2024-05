Elezioni dell’8 e 9 giugno 2024. Agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei

Disponibile la Circolare DAIT n. 49 del 16 maggio 2024 avente ad oggetto l'”Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024. Elezioni del presidente e del consiglio regionale del Piemonte. Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario ed eventuale turno di ballottaggio nei giorni 23 e 24 giugno 2024. Agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei“.

Le Società Trenitalia S.p.A., Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. e Trenord s.r.l. applicheranno, come da convenzioni stipulate con l’Amministrazione dell’interno, agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari in favore dei cittadini italiani residenti in Italia o residenti all’estero che si rechino nella località di iscrizione elettorale (o località limitrofe) per esercitarvi il diritto di voto.

Fonte: DAIT