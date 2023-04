In vista delle elezioni amministrative in programma domenica 14 e lunedì 15 maggio prossimi, con eventuale turno di ballottaggio domenica 28 e lunedì 29 maggio, il dipartimento per gli Affari interni e territoriali, direzione centrale per i Servizi elettorali, ha pubblicato le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione.

Il documento è consultabile online sul sito del dipartimento e su interno.gov.it.