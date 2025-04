Elezioni amministrative di domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025, adempimenti preparatori e comunicazione politica

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha diramato la Circolare n. 28 dell’11 aprile 2025 avente ad oggetto “Elezioni amministrative nei comuni delle regioni a statuto ordinario di domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. Adempimenti preparatori del procedimento elettorale. Disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni“.

Nella Circolare si richiamano vari adempimenti preparatori del procedimento elettorale, di prevalente competenza delle amministrazioni comunali, e contiene disposizioni in merito, in particolare, a:

orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le elezioni amministrative;

autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati;

inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa nei casi non previsti dalla legge;

presentazione di liste e candidati per le elezioni comunali da parte di partiti o gruppi politici presenti al senato, alla camera o al parlamento europeo;

comunicazioni di eventuali ricorsi inerenti ai procedimenti elettorali per le elezioni comunali;

nomina degli scrutatori e relativo manifesto;

nomina dei presidenti di seggio;

consegna, aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale e attestato sostitutivo;

apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali;

servizi di trasporto e altre agevolazioni in favore degli elettori diversamente abili;

provvedimenti in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione della commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Allegati alla Circolare sono resi disponibili anche i modelli di convocazione degli scrutatori:

Circolare DAIT n.28/2025 – Mod. 12/COM

Circolare DAIT n.28/2025 – Mod. 13/COM

Fonte: DAIT