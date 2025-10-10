Editoria, 30 milioni in più per i libri: aperto il bando per le biblioteche

La Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del Ministero della Cultura ha annunciato l’avvio della procedura per l’accesso a ulteriori 30 milioni di euro destinati all’acquisto di libri, inclusi gli e-book. Si tratta di un incremento significativo del fondo già previsto per sostenere l’editoria e l’attività delle biblioteche.

Dettagli del contributo e scadenze

L’iniziativa, disciplinata dal decreto ministeriale 272 del 5 agosto 2025 e dalle disposizioni di legge richiamate, ha una copertura finanziaria ripartita tra il 2025 (24,8 milioni) e il 2026 (5,2 milioni), cui si aggiungono i 30 milioni disposti da un recente provvedimento di legge.

Le domande di contributo possono essere presentate esclusivamente in formato digitale, a partire dalle ore 12.00 del 29 settembre 2025 e fino alle ore 12.00 del 29 ottobre 2025. La procedura telematica è disponibile sul sito della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali, nella sezione “Contributi”.

Chi può accedere ai fondi

Possono beneficiare della ripartizione del fondo le biblioteche aperte al pubblico che rientrano nelle seguenti categorie:

biblioteche statali.

biblioteche di enti pubblici territoriali.

istituzioni private non a fini di lucro che abbiano già ricevuto specifici contributi nel triennio 2023-2025, come dettagliato nell’Avviso pubblico del 25 settembre 2025.

Per tutti i dettagli relativi ai requisiti di accesso e alle modalità di presentazione della domanda, è necessario consultare l’Avviso pubblico ufficiale.

Fonte: MIC