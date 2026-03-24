Dubbi di costituzionalità sulla colpa grave introdotta dalla legge Foti

La legge n. 1/2026, nota come legge Foti, è già al centro di un primo vaglio della Corte costituzionale. La Sezione Giurisdizionale della Puglia, con l’ordinanza n. 11 del 25 febbraio 2026, ha ritenuto rilevante la questione di legittimità costituzionale della nuova definizione di “colpa grave”.

Secondo il Collegio presieduto da Antonio D’Amato, la norma rischia di entrare in conflitto con gli articoli 3, 32 e 97 della Costituzione, perché estende la colpa grave senza limitazioni all’attività provvedimentale e senza considerare condotte contrarie ai principi di prudenza, diligenza, perizia e, per i sanitari, alle linee guida professionali.

In pratica, la legge potrebbe esonerare i professionisti da responsabilità per condotte gravemente negligenti, facendo ricadere eventuali danni sui cittadini e sull’amministrazione. La Corte richiama così l’esigenza di non compromettere il buon andamento dell’amministrazione e la funzione deterrente della responsabilità, a tutela della collettività.