Dl Economia, la nota Anci con i contenuti di maggior interesse per Comuni e Città metropolitane

Pubblichiamo la nota Anci sul decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”, cosiddetto “Dl economia” convertito definitivamente in legge oggi 6 agosto dalla Camera dei Deputati. Nel testo è riportata una sintesi dei contenuti di maggior interesse per Comuni e Città metropolitane come integrate dal passaggio parlamentare.

Fonte: ANCI