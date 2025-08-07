Dl Economia, la nota Anci con i contenuti di maggior interesse per Comuni e Città metropolitane

Economia 7 Agosto 2025

La nota si riferisce al decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”

Articoli correlati
Economia

Mimit: incentivi alle imprese e obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura 

Economia

PNRR, il Catalogo Open Data si arricchisce: nuove informazioni sullo stato di avanzamento dei progetti

Economia

Approvato oggi in Consiglio dei ministri il DDL Semplificazioni

Economia

Convertiti in legge i decreti in materia fiscale, università e ricerca, istruzione e salute

Economia

Contratti istituzionali di sviluppo (CIS). Interventi finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 e 2021-2027

Pubblichiamo la nota Anci sul decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”, cosiddetto “Dl economia” convertito definitivamente in legge oggi 6 agosto dalla Camera dei Deputati. Nel testo è riportata una sintesi dei contenuti di maggior interesse per Comuni e Città metropolitane come integrate dal passaggio parlamentare.

Scarica la Nota qui 

Fonte: ANCI

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica