Divorzio e pensione di reversibilità: diritti distinti per coniuge superstite e divorziato

Divorzio e pensione di reversibilità: diritti distinti per coniuge superstite e divorziatoAGEL 19 Marzo 2026, di Redazione
La Corte di Cassazione chiarisce che il coniuge divorziato ha diritto alla propria quota della pensione anche se il superstite ha percepito l’intero importo
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