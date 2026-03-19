Divorzio e pensione di reversibilità: diritti distinti per coniuge superstite e divorziato

AGEL 19 Marzo 2026, di Redazione

La Corte di Cassazione chiarisce che il coniuge divorziato ha diritto alla propria quota della pensione anche se il superstite ha percepito l’intero importo

Articoli correlati
AGEL

Cassazione: lavoratori part-time hanno diritto alle stesse progressioni di carriera dei colleghi a tempo pieno

AGEL

Corte di Cassazione: le ferie maturano anche senza lavoro effettivo

AGEL

Licenziamento anticipato: la Corte di Cassazione chiarisce i limiti del diritto di difesa

AGEL

La Cassazione chiarisce: i lavoratori sono tutelati anche in caso di retrocessione dell’azienda

AGEL

Corte di Cassazione: appalto di manodopera illecito, rapporto di lavoro a tempo indeterminato

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 23851 del 25 agosto 2025, ha stabilito che il coniuge divorziato conserva il diritto a ricevere la propria quota della pensione di reversibilità del defunto ex coniuge, indipendentemente dal fatto che il coniuge superstite abbia già percepito l’intero trattamento.

Secondo la Corte, gli arretrati spettanti al divorziato sono a carico esclusivo dell’ente previdenziale, che potrà eventualmente recuperare le somme indebitamente corrisposte al superstite, secondo quanto previsto dall’articolo 2033 del Codice civile.

La decisione conferma l’orientamento già espresso in precedenti pronunce e sottolinea il principio della separazione dei diritti tra coniuge superstite e divorziato, garantendo equità nella ripartizione delle prestazioni previdenziali.

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica