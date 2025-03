Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha diramato la Circolare DAIT n.17 del 20 marzo 2025 avente ad oggetto “Decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2025”. Disposizioni attuative“.

La Circolare illustra le principali disposizioni del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 dello scorso 19 marzo, ed avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2025”.

Il provvedimento normativo disciplina la durata delle operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2025 nonché l’ipotesi dell’eventuale, contemporaneo svolgimento dei referendum di cui all’art. 75 della Costituzione con un turno di elezioni amministrative, al fine di garantire il coordinamento normativo e l’efficacia dei relativi adempimenti. Intende, inoltre, assicurare la funzionalità e l’efficienza del procedimento elettorale, prevedendo misure finalizzate al potenziamento della digitalizzazione dei sistemi elettorali e dettando norme per la sottoscrizione delle liste di candidati da parte degli elettori fisicamente impossibilitati ad apporre la firma autografa.



Limitatamente alle prossime referendarie viene infine introdotta una disciplina sperimentale per l’esercizio del diritto di voto da parte dei cd. elettori fuori sede.

Fonte: Gazzetta Ufficiale