L’AGCOM con Delibera n. 87/23/CONS ha emanato le “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 14 e 15 maggio 2023”.

Le disposizioni contenute nella Delibera AGCOM seguono quelle contenute nella Circolare n. 30 del 17 marzo 2023 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT).

Fonte: AGCOM